Ucraina | Tajani ' lavoriamo per giungere a conferenza di pace giusta'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Unadiper l'alla quale partecipino Russia, Cina, India e Brasile: è questo l'obiettivo al quale lavora il ministro degli Esteri italiano, Antonio, intervistato dall'Osservatore romano. "Speriamo che si possa arrivare a un cessate-il-fuoco - ha detto- e io sono ottimista da questo punto di vista, per quanto riguarda Israele e Hamas e Russia e. Bisogna lavorare in questa direzione, così come si è ottenuto un risultato positivo in Libano, speriamo che - lavorando tanto con i canali diplomatici e anche con un'azione congiunta Stati Uniti e Europa – si possano convincere da un lato Putin e dall'altro Zelensky, sapendo bene che la responsabilità di ciò che è accaduto è della Federazione Russa e l'è la vittima. Credo però che sia giunto il momento di costruire una".