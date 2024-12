Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, chiudi in bellezza. Oggi la sfida al Seravezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Anticipo di campionato e ultima partita del 2024 per il Follonica Gavorrano chefa visita al. Si chiude così il girone di andata per due squadre che nelle ultime due giornate hanno raccolto bottini molto diversi tra loro. Se, infatti, per i biancorossoblù sono arrivate due vittorie con Orvietana e Pbonsi, con zero gol subìti, ilè riuscito a raccogliere un solo punto nel pareggio per 2-2 contro lo Sporting Trestina, dopo aver perso per 3-2 contro la Fulgens Foligno. La formazione lucchese si trova attualmente in terza posizione a quota 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, con 30 gol fatti e 22 subìti. Per il Follonica Gavorrano i punti sono 24 (settima posizione), con 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 25 gol fatti e 16 subìti. "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, settimana per settimana – ha detto mister Marco Masi –.