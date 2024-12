Scontri fra tifosi di basket a Livorno | 22 denunce e Daspo due sono minorenni

Leggi su Corrieretoscano.it

22 idenunciati dopo glial PalaModigliani diper la rissa fradella Fabo Herons Montecatini e di Roseto. I fatti risalgono al 21 settembre scorso pochi minuti prima della partita tra Lifilchem Roseto e Fabo Herons Montecatini Terme che apriva il torneo nazionale di Supercoppa Italiana delle serie A2 e B che vedeva alternarsi 8 squadre in due giorni sul campo di gioco livornese.In particolare, superando le delimitazioni tra gli spalti riservati alle opposte compagini, alcune decine dihanno raggiunto un settore neutro dove hanno dato luogo ad una rissa colpendosi reciprocamente con cinture e aste di bandiera, giungendo anche a lanciarsi alcuni sedili sradicati dagli spalti durante gli.L’intervento del dispositivo di sicurezza ha interrotto l’azione violenta e non siregistrati feriti né ulteriori momenti di criticità per tutta la durata dell’evento.