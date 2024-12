Oasport.it - LIVE Snowboard, PSL Davos 2024 in DIRETTA: Dalmasso e Coratti si fermano ai quarti, ora il derby Messner-Bagozza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMASCHILI14:34 Di un soffio la spunta Baetschi per la gioia del pubblico di casa.14:33 Run equilibratissima e spettacolare. Ci sarà bisogno del fotofinish!14:32 Ultimo quarto tra la veterana austriaca Claudia Riegler e la svizzera Flurina Baetschi.14:30 Non sbaglia nulla Miki. La giapponese costringea forzare ed arriva l’errore dell’italiana. Avanza l’orientale leader della classifica generale di Coppa del Mondo.14:29 Che beffa.Soli 3 centesimi permettono a Dekker di balzare in semifinale in una run condotta dafino alle ultime porte. Abbiamo subito una seconda chance con Jasminche sfida la nipponica Tsubaki Miki.14:28 Continua a sorprendere Maderova, che spazza via anche l’austriaca Payer dopo aver superato Hofmeister.