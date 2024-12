Pronosticipremium.com - Inter-Roma Primavera 1-4, sempre il solito Coletta: giallorossi in vetta alla classifica

Arriva la grande vittoria dellasull’. Ivincono e convincono, grazie al 4-1 rifilato ai nerazzurri. A mettere lo zampino, come, è ilche apre il match, seguito da Levak che firma il raddoppio. Un accenno di vita per i padroni di casa che riaprono le sorti della gara con la rete di Berenbuch, poi reso vano dai sigilli di Misitano e Zefi. Insomma, un trionfo importante per mister Falsini e i suoi uomini che chiudono il 2024 nel miglior modo possibile.Quella contro l’, infatti, non è solamente la settima vittoria consecutiva della, ma è anche un trionfo che vale ladella. I, grazie a questo scottante 4-1, hanno raggiunto quota 36 punti, mentre Sassuolo e Fiorentina inseguono. I neroverdi nella giornata di domani se la vedranno con la Lazio e la Viola contro il Cagliari nella giornata di lunedì 23 dicembre.