Il Napoli interessato a Martinez Quarta, la Fiorentina vorrebbe Folorunsho (CorSport)

Il Corriere dello Sport fornisce aggiornamenti sull’asse di mercato trache non si ferma solo a Spinazzola e Biraghi. Sul tavolo ci sono ancheè sulla lista delScrive il Corriere dello Sport con Niccolò Santi.“Laa gennaio dovrà inserire un nuovo centrocampista per ovviare all’assenza di Edoardo Bove. Serve un un giocatore abile in fase di non possesso, il classico incontrista. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Michaeldel. L’ultimo giorno di mercato il ventiseienne fu a un passo dall’Atalanta, ma l’affare saltò perché Aurelio De Laurentiis pretese una percentuale sulla futura rivendita che i nerazzurri non offrirono“.Leggi anche:conteso dae Lazio, Spinazzola in uscita (Pedullà)“A questo giro però il presidente partenopeo non intende opporre resistenza, ecco perché la strada che porta asembra molto più facile da percorrere.