Game-experience.it - Fortnite x Cyberpunk 2077, annunciato il crossover con le skin di Johnny Silverhand e V e tante sorprese

è pronto a collaborare conper unche include ledie V, oltre ad alcune armi iconiche come le Mantis Blades ed un veicolo speciale. Lesaranno disponibili dal 24 dicembre 2024 direttamente all’interno del negozio del gioco.Ebbene sì,è pronto ad approdare all’interno del celeberrimo free to play dalla Vigilia di Natale, consentendo in questo modo ai giocatori di acquistare nello store in-game ledi V e, protagonisti del celebre gioco di ruolo di CD Projekt RED.L’annuncio è stato accompagnato da un’immagine che funge da teaser ufficiale e che mostra V in versione femminile davanti a tutta una serie monitor con elementi a tema, catturando ovviamente in modo immediato le attenzioni dei fan di entrambe le saghe.