Davidemaggio.it - Bianca Guaccero affianca Nek a Dalla Strada al Palco su Rai 1

La promozione dialsu Rai 1 verrà contraddistinta da una novità: la doppia conduzione. La quarta edizione del talent show dedicato agli artisti dipotrà contare infatti non soltanto su Nek, ma pure sulla new entry. L’annuncio è arrivato durante la finale di Ballando con le Stelle.Noi possiamo con grande orgoglio annunciare una nuova coppia. Questa coppia è quella formata da Nek enel programmaalha comunicato Milly Carlucci, invitando lo stesso Nek – presente all’Auditorium – a raggiungere la pista, dove si era appena esibita propriocon il suo Giovanni Pernice.Ci tenevo, Milly, a ringraziarti. Io voglio ringraziare questo programma perché mi ha ridato veramente una gioia, un amore, una luce e questo che accade oggi è anche grazie a tesono le parole della, che anticipa un coinvolgimento di Pernice nel talento show ex Rai 2.