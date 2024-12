Sport.quotidiano.net - Basket serie C:. Sima Bio Argenta alle 20 saluta l’anno con Montecchio

Bioin campo stasera per l’ultimo turno del 2024, nel campionato diC di. La Cestistica20 sarà sul campo di, a Sant’Ilario d’Enza. Queste le parole della vigilia del tecnico Ortasi: "Settimana di lavoro intenso per la squadra, buoni segnali dall’ultima partita sfuggita al fotofinish, bisogna continuare nella ricerca di quella intensità e imprevedibilità che ci possono far raggiungere la vittoria. Sicuramente affrontiamo in trasferta una squadra molto esperta, che ancora non ha trovato i suoi equilibri. Il nostro obiettivo è proprio aggredire per tutta la partita".