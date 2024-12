Metropolitanmagazine.it - Superman, James Gunn racconta il rapporto dell’uomo d’acciaio con il cane Krypto e il tema principale del film

Nella giornata di ieri,e la DC hanno rilasciato il primo trailer di, ildiretto dallo stessosull’Azzurrone di Metropolis. Tante cose si vedono nel breve trailer, tra cui uninsanguinato che viene salvato dal migliore amico, ovvero il. In un momento toccante del trailer,insanguinato, caduto su una Terra innevata, fischia e, all’improvviso, vediamo una tempesta in lontananza mentre ilcorre in suo soccorso.ha dichiarato durante una conferenza stampa per il trailer riguardo all’inclusione delin questa versione live-action di: “Penso che fin dall’inizio vedremo un lato diun po’ diverso da quello che abbiamo visto finora“. “Questo, in fin dei conti, non parla di potere.