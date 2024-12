Quotidiano.net - Spesa di Natale, cosa comprare per risparmiare? Ecco i prodotti più economici

Roma, 20 dicembre 2024 – Nella settimana di, La Borsa delladi BMTI e Italmercati Rete d’Imprese, realizzata in collaborazione con Consumerismo No Profit, consiglia quali sono istagionali più convenienti da acquistare. Frutta Per quanto riguarda il comparto ortofrutticolo, sono per lo più stabili i prezzi della maggior parte deitipicamente consumati dalle famiglie in questi giorni. Tale stabilità è dovuta ad un’offerta abbondante che riesce a soddisfare il livello della domanda, piuttosto basso, che si sta registrando. Per quanto riguarda la frutta, non possono mancare gli agrumi. In particolare, arance bionde e clementine, nel pieno della loro produzione. Per quanto riguarda le prime, i prezzi variano da 0,70 a 0,80 euro/Kg per idi piccole dimensioni, utilizzate per le spremute, e fino a 1,20 euro/kg per le arance più grandi e l’arrivo della varietà tarocco, quella rossa, sta portando i prezzi in lieve calo poiché sta spostando gli acquisti degli italiani.