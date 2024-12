Thesocialpost.it - “Psicofarmaci ed emorragie, ecco come sto davvero”. Fedez rompe il silenzio

ha finalmente parlato in una diretta Instagram,ndo ildopo la sua apparizione a Sarà Sanremo lo scorso mercoledì. Il rapper è sembrato un po’ disorientato accanto a Carlo Conti sul palco, dove ha annunciato il titolo del brano con cui parteciperà a Sanremo 2025. Poco fa,ha chiarito che non ci sono stati problemi: “Ho avuto alcune questioni personali, ma ero sereno”. Nella sua risposta ai fan, ha anche rivelato di aver smesso di assumere: “Festeggio cinque mesi senza“.Leggi anche: Google Maps:attivare l’avviso sugli autoveloxLe dichiarazioni diin diretta Instagram: “Sto bene” “Non ho avutointerne da un po’ di tempo, quindi festeggio il mio quinto mese senza problemi. Sto bene. Fantamorto? Non ho paura”. Con queste parole,ha affrontato il tema della sua salute in una diretta Instagram, due giorni dopo la sua partecipazione a Sarà Sanremo, che ha sollevato diverse polemiche.