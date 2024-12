Anteprima24.it - Presentato al Senato il ‘Presepe Vivente’ di Morcone

Tempo di lettura: 3 minutiIeri, Giovedì 19 Dicembre, all’interno della Sala dei Caduti di Nassiriya presso ildella Repubblica, è statoil Presepe Vivente di, che quest’anno festeggia il suo 40esimo compleanno.Tanti gli interventi, che chi non era presente, ha potuto seguire in diretta dalla pagina della Vicepresidente delMariolina Castellone.E’ stata proprio la Senatrice Castellone, insieme agli appartenenti al Movimento 5 Stelle del gruppo Territoriale dell’alto Tammaro e soprattutto all’attivista storico Gaudenzio Di Mella, a voler dare lustro a questa magnifica tradizione, che durante il periodo delle feste natalizie ravviva il centro storico di questo piccolo borgo, arroccato sulla montagna.A moderare l’incontro il Professor Tobia Iodice , che ha sottolineato come, quella di ieri, sia stata un’occasione per conoscere un’eccellenza del nostro territorio e ha ricordato, raccordandosi al Giubileo ormai alle porte, come sia stata proprio la figura di San Francesco a ideare la prima rappresentazione della natività, che,da quel momento in poi, è diventata patrimonio della cultura occidentale.