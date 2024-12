Ilgiorno.it - Palalido, Allianz torna in campo per il “naming“

inper confermare il suo nome sulla copertura deldi piazza Stuparich. Lo scorso 18 novembre Milanosport (la società controllata dal Comune che gestisce l’impianto) non aveva ricevuto nessuna offerta dopo l’avviso pubblico lanciato per trovare un accordo per ildel, che dallo scorso 2018 si chiamaCloud. La gara fissava come base d’asta 1.620.000 euro oltre Iva per 36 mesi, cioè 540 mila euro all’anno. Un prezzo più alto rispetto a quanto pagato dadal 2018 in poi (368 mila euro all’anno). Ora, però, Milanosport rende noto di aver ricevuto dauna proposta di sponsorizzazione di natura finanziaria per lo sfruttamento del “right“ sulla sola copertura delper un corrispettivo annuo di 458.664 euro oltre Iva per la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 36 mesi, da comunicare almeno 180 giorni prima della scadenza contrattuale.