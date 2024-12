Tarantinitime.it - Masterplan per il Grande Salento: un nuovo passo verso la sinergia territoriale e lo sviluppo sostenibile

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSi è tenuto questa mattina, presso la sede leccese dell’Università del, un incontro sul “delle Terre d’Otranto” dal titolo “Proposte per un progetto di”, un progetto strategico che vede l’Università dellavorare al fianco dei Comuni e delle Province di Taranto, Brindisi e Lecce per promuovere unointegrato edel territorio. Il Comune di Taranto è stato rappresentato dall’assessore alle Politiche Educative e Giovanili, Federica Simili.L’incontro ha segnato l’inizio della terza fase del progetto, quella attuativa, dopo una prima fase di esplorazione e una seconda di ricerca. Al centro dei lavori è stata posta la necessità di una collaborazione attiva tra istituzioni, enti locali e attori privati per elaborare progetti innovativi nei settori dell’istruzione, dell’agroalimentare, dei trasporti e delle infrastrutture portuali.