Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 86-81, Eurolega basket in DIRETTA: Cordinier trascina le V nere alla vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO DALLE 20.3022.02 Si chiude qui ladel match tra, vinta dalle Vper 86-81. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!22.01 Alnon bastano i 21 punti e 5 rimbalzi di Jabari Parker, che ha avuto anche la pper il pareggio. Ma anche se il suo tiro dall’angolo fosse entrato, non sarebbe bastato, poiché aveva pestato la riga: un suo canestro sarebbe valso due punti.22.00 Buona partita anche di Zizic, che mette su una doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi, frutto della sua buona prestazione del primo tempo, e i 10 punti di Matt Morgan.che vince nonostante il 6/26 da tre punti, anche se nel secondo tempo si è tirato 5/11.