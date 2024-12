Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Bayern Monaco 6-10, Eurolega basket in DIRETTA: inizio favorevole ai bavaresi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI VIRTUS BOLOGNA-BARCELLONA DALLE 20.006-24 Brutta persa di, Booker penetra facilmente, 11/15e timeout Messina. Atteggiamento rivedibilissimo.6-22 Ancora tripla di Booker.6-19 Tripla di Weiler-Babb. Sembra perdi rivivere Atene, 3? a fine primo quarto.6-16 Altra difesa non bellissima di, Weiler-Babb per Voigtmann e +10.6-14da spettacolo in questo momento, arriva la schiacciata di Booker, timeout.6-12 Booker da gran palla di Weiler-Babb.0/2 Giffey.Giffey è lasciato solo a rimbalzo, Shields deve immolarsi per il fallo: liberi.6-10 LeDay! Solo nell’angolo: tripla! 5’30” a fine primo quarto.3-10 Booker s’inventa un fadeaway dalla zona della lunetta che fa il seguente tragitto: primo ferro-tabellone-canestro.