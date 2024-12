361magazine.com - L’ex super attico dei Ferragnez ha un nuovo inquilino (più ricco e famoso dei precedenti proprietari)

Disabitata da più di due anni,casaha adesso un. Ecco chi ha affittato ila CitylifeCasaè stata messa in affitto quandocoppia, al tempo ancora sposata, si è trasferita neldi Libenskid 2 sempre nello stesso quartiere. L’da 447 metri quadrati all’undicesimo piano ha ora une pare sia diventato la nuova casa di Thuram.Ma chi è Thuram? In pochi non conoscono il volto noto dello sport. Marcus Thuram è infatti un calciatore francese di 27 anni, di ruolo attaccante e figlio deldifensore della Juventus Lilian dal quale ha ereditato la passione per il calcio. Nato a Parma proprio quando il padre vestiva la maglia del club emiliano, Marcus ha anche un fratello minore, Khephren, anche lui calciatore e da quest’annocalciatore della Juventus.