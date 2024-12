Giornalettismo.com - Il passo indietro sulla Digital Service Tax

Aveva lasciato di stucco, e non poco, quel che era stato scritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interno del testo bollinato della Legge di Bilancio per il 2025 in merito all’estensione del perimetro della “web tax” in Italia. Quella rimozione del limite di fatturato aveva aperto le porte a una nuova tassazione che avrebbe colpito PMI del settore e l’editoria, equiparandole alle Big Tech. Per fortuna, nel testo definitivo che sarà approvato dal Parlamento, la modifica alla “Tax” è stata a sua volta modificata, evitando di mettere in crisi le piccole e medie imprese del nostro Paese. LEGGI ANCHE > Gli emendamenti hanno cambiato gli effetti della Manovra sule in Italia Giornalettismo aveva lanciato l’allarme fin dalla pubblicazione del testo bollinato della Legge di Bilancio per il 2025: l’estensione dellaTax – e la cancellazione della soglia di fatturato di 750 milioni di euro in Italia – avrebbe arrecato grandissimi danni all’esistenza e alla sopravvivenza di molte Piccole e Medie Imprese del settoree.