Lanazione.it - Furti in casa, tre uomini arrestati

Firenze, 20 dicembre 2024 - Tresono statinell'ambito di un'indagine dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pistoia su una serie diinavvenuti nella provincia pistoiese e anche in quelle di Firenze, Prato e Pisa. I tre domenica scorsa sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura: si tratta di due cittadini albanesi e di un kosovaro, accusati a vario titolo e in concorso tra loro di furto aggravato in abitazione. Le indagini, spiega l'Arma, sono partite a ottobre scorso dopo alcuniverificatisi nel pistoiese, in particolare nei comuni di Montale e di Agliana. Le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di individuare i veicoli utilizzati dai malviventi e di "delineare i movimenti degli indagati, correlandoli" a più colpi "perpetrati nella provincia di Pistoia, ma anche in quelle di Firenze, Prato e Pisa".