Pianetamilan.it - Ex Milan, Duarte: “Leao? Per me può lottare per il Pallone d’Oro”

Intervistato dal sito gianlucadimarzio.com, l'ex difensore centrale delLeoha parlato della sua esperienza rossonera e di Rafael. Ecco le parole del brasiliano, che ora gioca per i turchi dell'Istanbul Ba?ak?ehir. “Ilè un grande club ed è stato un vero piacere conoscere Paolo Maldini che mi ha preso dal Flamengo. Ho realizzato un sogno, ritengo bellissima la mia esperienza in rossonero. Sicuramente, con le mie qualità, avrei potuto giocare un po’ di più nel. Ma tra infortunio alla caviglia, operazioni e pandemia ci sono state tante cose a mettersi di traverso. Non è stato facile. Però oggi sono il capitano del Ba?ak?ehir che è una grandissima responsabilità. In Turchia sono felice“. “per me fa parte dei più forti attaccanti del mondo. Se continuerà su questa strada puòper il