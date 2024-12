Dilei.it - EGPA o sindrome di Churg-Strauss, come si riconosce e si affronta

Leggi su Dilei.it

È una malattia rara. Ma non per questo non deve essere conosciuta l’(sigla che sta per Granulomatosi Eosinofila con Poliangioite). Perché ancora oggi la diagnosi arriva molto tardi, quando magari la patologia ha già creato danni all’organismo e dopo tempo dalla sua effettiva comparsa, magari con “semplici” difficoltà respiratorie che fanno pensare all’asma e presenza di poliposi nasale.Per chi ha qualche dubbio, esiste un’Associazione formata da pazienti che può essere d’aiuto e si impegna in iniziative per diffondere la conoscenza sulla malattia e sensibilizzare tutti sull’importanza del riconoscimento precoce del quadro. Si chiama APACS ed è l’Associazione Pazienti condi, anche notaGranulomatosi Eosinofila con Poliangioite ().Nata nel 2016 grazie a un gruppo di pazienti, è diventata rapidamente l’organizzazione di riferimento per la patologia sul territorio nazionale.