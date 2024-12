Quotidiano.net - Doni personalizzati. Bollicine d’autore

Regalare una bottiglia di Franciacorta è un gesto che parla di eleganza e unicità. Berlucchi, la cantina che ha dato origine a questo celebre vino, propone una serie di idee regalo perfette per le festività, tutte accomunate dalla qualità eccellente e da un design ricercato. Tra le opzioni più prestigiose, spicca la Riserva Palazzo Lana Extrême 2013, un Pinot Nero in purezza che unisce grande freschezza, struttura e mineralità in un packaging raffinato. Per un regalo di eccezionale valore, c’è la Riserva Franco Ziliani 2008, l’esclusiva edizione in tiratura limitata realizzata con il miglior Chardonnay, dedicata ai veri collezionisti e amanti del Franciacorta. Gli appassionati di edizioni limitate apprezzeranno anche Berlucchi ‘61 Nature Extra Affinamento 2012, che comprende una selezione di etichette uniche: Nature Blanc de Blancs, Nature e Nature Rosé.