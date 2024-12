Gqitalia.it - Così Renault sta entrando nel mondo della moda e del lusso

Leggi su Gqitalia.it

L'intervista al capo globale del marketing di, Arnaud Bellon è stata una partita di tennis tra vecchi amici, ma molto sentita: quindici giornalisti schierati contro un solo avversario. Il campo? Uno studio televisivo alle porte di Milano da un lato e, dall'altro Arnaud Belloni collegato in video dal suo ufficiodi Boulogne-Billancourt alle porte di Parigi. Sebbene ci fosse un ampio divano, all'apparenza molto comodo, seppur seduto, raramente Monsieur Belloni ne ha sfiorato lo schienale. Un segno di interesse e urgenza nel voler rispondere. Nel suo look classico décontracté dai toni del bianco e del blu, il responsabileha, difatti, lasciato tutto sul campo: tanto gioco e qualche colpo a effetto. Le nostre domande hanno trovato un Belloni sempre pronto alla risposta: un mix di precisione e leggerezza, come un fuoriclasse che sa divertirsi sul campo.