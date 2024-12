Glieroidelcalcio.com - Comunicato Stampa Macte Animo 1919: il volantino del primo club di tifosi a Salerno!

ASSOCIAZIONE “”: ritrovato undel 1921!Un nuovo cimelio entra a far parte dell’associazione. Si tratta di undel 1921 del “Circolo Salernitani fieri” con il testo del coro da cantare al campo di Piazza D’Armi. Questo il:“Un altro “tesoro” documentale entra a far parte della vasta collezione dell’associazione di promozione sociale “”, presieduta dal giornalista Umberto Adinolfi. Anche in questo caso, dopo una ricerca durata anni, torna aun pezzo unico, un “Santo Graal” della storia della U.S. Salernitana. Grazie ad un appassionato collezionista di Viterbo l’associazioneha recuperato unrisalente al 1921, a firma del “Circolo Salernitani Fieri”,diorganizzati sorto in Italia e già menzionato nel volume “Ultras, gli altri protagonisti del calcio” a cura dello storico Sèbastien Louis, come anche nella relazione sulla storia della tifoseria granata, presentata dal professor Carmine Marino, in occasione del convegno nazionale della Società Italiana di Storia dello Sport, svoltosi lo scorso mese di novembre a Firenze.