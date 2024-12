Iltempo.it - Valter Mainetti finisce sotto inchiesta per bancarotta: le accuse all'editore

, imprenditore di lunga data e figura influente nel panorama finanziario e immobiliare romano, è ora al centro di un'importante indagine penale. L'accusa, riferisce Repubblica, riguarda presunti atti die trasferimenti illeciti di milioni di euro tra enti previdenziali e investitori, mettendoi riflettori la gestione della sua società, Sorgente. Sorgente, specializzata nella gestione di fondi immobiliari, è stata coinvolta in una serie di operazioni finanziarie intricate che hanno attirato l'attenzione della procura di Roma. La vicenda ha avuto inizio quando Enasarco, l'ente previdenziale degli agenti di commercio, ha manifestato insoddisfazione per la gestione di uno dei suoi fondi immobiliari affidato a Sorgente. Nel 2014, le due parti hanno stipulato un accordo per la cessione del fondo Donatello a Sorgente, ma l'operazione si è rivelata meno redditizia del previsto.