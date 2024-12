Lortica.it - Una boa galleggiante

Credo di aver perso solo tre partite dell’Arezzo dal vivo: Torres, Perugia, Milan. Non sono un grande intenditore di calcio, ma mi sento tradito nell’amore per la squadra della mia città.Gli allenamenti sono stati giustamente allontanati a Rigutino per gli investimenti fatti, ma ripenso all’anno di Somma: quando i giocatori, il sabato mattina, dopo una rifinitura, passavano tra i banchi del mercato. Quando Capuano, in via Arno o alla Nave, faceva gli allenamenti portando una sedia per il mio amico Mori in campo. Quando un piccolo acciacco si veniva a sapere chiacchierando alla rete dell’antistadio, nei campi del Funghini, talvolta circondati da trecento persone.E ora? Ora ci si nasconde, spesso a porte chiuse. Forse perché ci si vergogna. Si viene a sapere degli accadimenti alla pari del Corriere Aretino, con 48 ore di ritardo.