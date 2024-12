Justcalcio.com - “Se Arsene Wenger avesse detto semplicemente ‘Okay, lo prendiamo adesso’, molto probabilmente avrei giocato per Arsene piuttosto che per Jose Mourinho al Chelsea” – l’ex stella del Prem rivela quanto fosse vicino all’arrivo all’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Unain pensione dellaier League hato di aver quasi firmato per l’Arsenal invece che per ilnel 2005, ma non lo ha fatto perchénon è stato abbastanza veloce da concludere l’accordo.L’allorare del Manchester City Shaun Wright-Phillips è il figlio della leggenda dell’Arsenal Ian Wright, e avrebbe potuto benissimo seguire le sue orme, ma invece finì per firmare per i rivali delnel 2005.Parlando dell’andirivieni tra i club, Wright-Phillipsavrebbe potuto essere diversa la sua carriera.Shaun Wright-Phillips si è quasi unito agli acerrimi rivali del, l’ArsenalShaun Wright-Phillips festeggia un gol con il Manchester City nel 2004. (Credito immagine: Getty Images)Shaun Wright-Phillips ha dichiarato a sportscasting.