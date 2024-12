Biccy.it - Nuovi guai per Mariotto: sul caso interviene nuovamente la politica

Leggi su Biccy.it

Guillermoè ufficialmente tornato in giuria a Ballando Con le Stelle, le acque sembrava si fossero calmante, ma non è proprio così, all’orizzonte ci potrebbero essere. Due settimane fa la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione – riferendosi al video condiviso da Striscia la Notizia – ha accusato lo stilista di aver molestato un ballerino. Milly Carlucci ha difeso a spada tratta Guillermo spiegando: “Non c’è nessuna molestia e l’ha detto per primo il ballerino in questione.era a terra e aveva perso l’equilibrio. Per cercare di tirarsi su ha sfiorato il ragazzo. Ma se vedete la clip, Guillermo stava guardando davanti, quindi non sapeva dove stava posizionando la mano. Non è stato un gesto intenzionale nel modo più assoluto“.In questi giorni la senatrice è tornata all’attacco e a Open On Line ha annunciato che presenterà un’interrogazione per ildel video di