Oasport.it - LIVE Milano-Zamalek Sporting 1-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: primo set senza storia, 25-9

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI QUALIFICA SE.LE COMBINAZIONI DELL’ULTIMA GIORNATA25-9 Errore al servizio. Si chiude unset. 1-024-9 Milca da zona 5 in diagonale24-8 La slash di Kurtagic23-8 La parallela di Egonu da seconda linea22-8 La pipe di Dalia22-7 Murooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiic21-7 Aceeeeeeeeeeeeeeee Heyrmaaaaaaaaaaaaaaaaaan20-7 Muroooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaa19-7 Murooooooooooooooo Heyrmaaaaaaaaaaaaaaaaaan18-7 Errore al servizio18-6 Out Mariam da zona 417-6 Diagonale di Cazaute da zona 416-6 Errore al servizio16-5tempo dietro Heyrman15-5 Errore al servizio15-4 Parallela di Egonu da zona 214-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiic con l’aiuto del nastro13-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiic12-4 Parallela di Egonu da zona 211-4 Pallonetto di Cazaute da zona 410-4 Out la diagonale di Cauzaute da zona 410-3 Out Cazaute da zona 410-2 Diagonale di Milca da zona 410-1 Egonumuro da zona 29-1 Invasione9-0 Out la pipe di Milca8-0 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiic7-0 Murooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiic6-0 Mano out Sylla da zona 45-0 In rete Milca da seconda linea4-0 Diagonale stretta di Egonu da zona 23-0 Muroooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiic2-0 Out la pipe di Milca1-0 Parallela di Sylla da zona 412.