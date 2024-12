Ilrestodelcarlino.it - Le ceramiche realizzate dai ragazzi del Cdis saranno in vendita al centro commerciale

diurno di integrazione sociale (.) a Pagliare a tutto Natale: domani l’esposizione degli oggetti artigianali realizzati nei laboratori del, cheesposti nelLu Battente. Trae manufatti artistici, i visitatori potranno scoprire il talento creativo e la capacità manuale deidel. L’esposizione rappresenta molto più di una semplice mostra: è un’occasione per avvicinare la comunità al mondo del, favorendo l’incontro e l’integrazione. Il secondo evento è rappresentato dalla tradizionale festa di Natale, che si terrà lunedì, alle 18.30 nella sede dela Pagliare del Tronto. La serata prevede un buffet, giochi e danze organizzati in collaborazione con la Comunità di San Giovanni Bosco. L’invito è aperto a tutta la comunità, per condividere momenti di festa e rafforzare il legame tra ile il territorio.