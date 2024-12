Ilgiorno.it - La Valle ricorda l’ex prefetto. Casabona

Negli anni Ottanta la Squadra Mobile della Questura di Sondrio fu uno dei suoi primi incarichi, ma nel 2012 tornò in Valtellina e ci restò per tre anni in veste di. Carmelo(foto) è venuto a mancare venerdì scorso nella sua Caltanissetta all’età di 71 anni. Era coniugato con tre figli. Conseguì la laurea in Giurisprudenza all’Università di Palermo. La sua è stata una brillante carriera al servizio dello Stato, nel corso della quale ha diretto importanti operazioni di polizia per la lotta alla criminalità organizzata, ottenendo rilevanti e significativi risultati. Entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1980, nel corso della sua prestigiosa carriera di investigatore, prestò appunto prima servizio alla Squadra Mobile di Sondrio e poi a quella di Palermo. Ha diretto la Squadra Mobile di Caltanissetta, la Criminalpol di Milano e quella di Catania.