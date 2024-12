Romadailynews.it - La rivincita di Tony Effe: Capodanno al Palazzo dello sport.

Non tutti i mali vengono per nuocere,si esibirà sul palco a, ma non al Circo Massimo, ma alall'EUR.Unaper il cantante dopo giorni di accuse e polemiche a seguito dell'esclusione da uno degli eventi più attesi dell'anno.Lo ha annunciato oggi, giovedì 19 dicembre, sui suoi social con un post.Quindi per l'evento del Concerto dia Roma? Nessuna notizia al momento, il Campidoglio ancora non ha parlato.