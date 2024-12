I lupi nominano Vitor Pereira nuovo allenatore

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-19 16:58:03 Breaking news:I Wolves hanno confermatocome, con l’portoghese che ha firmato un contratto di 18 mesi con il club.A 56 anni,porta una vasta gamma di esperienze al Molineux, avendo ottenuto titoli di campionato in Portogallo, Grecia e Cina durante la sua carriera manageriale.Exdell’Al Shabab in Arabia Saudita,ha supervisionato la sua prima sessione di allenamento presso la struttura dei Wolves a Compton Park giovedì.Farà il suo debutto in Premier League comedei Wolves quando la squadra affronterà il Leicester City questo fine settimana.ha iniziato il suo percorso manageriale nel 2004 con la squadra portoghese del Sanjoanense, e il suo curriculum vanta ora 13 ruoli manageriali in più paesi.