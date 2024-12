Quotidiano.net - Ghali cancella i post su Instagram. Protesta per la censura di Tony Effe o lancio del nuovo album?

Milano, 19 dicembre 2024 – I fans se ne sono accorti immediatamente., il rapper milanese di origini tunisine, ha ripulito il suo profilo. Lo ha svuotato da tutti i, lasciando solo una foto. E subito sono cominciate le illazioni sul motivo di questa “mossa social” con centinaia di commenti, in cerca di una spiegazione, sulla sua bacheca. C’è da dire chenon sarebbea iniziative di questo genere sui social. Resta che da alcune ore il profilodel rapper presenta un’unica foto, relativa alla sua esibizione a Sanremo,ata (nel momento in cui ne scriviamo) 13 ore fa. Ma per quale motivoavrebbe svuotato il suo profilo? C’è chi ipotizza che il rapper lo abbia fatto in relazione all’esclusione dal concertone di Capodanno di Roma di