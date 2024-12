Quotidiano.net - Don Matteo 14: le anticipazioni dell’ultima puntata

Leggi su Quotidiano.net

Don14 si chiude con il decimo episodio della stagione, intitolato “Resurrezione”, in onda giovedì 19 dicembre in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:30, e in streaming su RaiPlay. Ecco tutte lesull’ultima. Spoiler sull’episodio finale L’ultimadi Don14 vedrà i personaggi della serie muoversi per la città di Spoleto immersi nell’atmosfera di Pasqua. Proprio a causa della festività, Don Massimo otterrà un permesso speciale che gli permetterà di coinvolgere i detenuti nelle celebrazioni della Pasqua. Fra i motivi di trepidazione con cui è attesa la fine di Don14 forte è la curiosità verso la situazione amorosa del Capitano Diego Martini. Nell’ultimaGiulia Mezzanotte emergerà come un personaggio chiave della stagione, decisa a esporsi e portare avanti la lotta per i suoi sentimenti.