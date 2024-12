Sport.quotidiano.net - Derby Robur-Grosseto: Rivalità Accesa e Sfida Cruciale in Serie D

Che rilevanza abbia la partita che la attende, lalo sa bene. Ilcon ilche rievoca vecchie battaglie, accese da un’appassionata. In questaD, poi, entrambe le squadre sono partite con dichiarate ambizioni e, dopo alterne vicende, sono oggi separate da tre punti (con in mezzo il Seravezza Pozzi e la Fulgens Foligno). I maremmani sono partiti a rilento, hanno accelerato con l’arrivo di Consonni. Il Siena ha iniziato sulla scia della splendida cavalcata in Eccellenza, per poi frenare la sua corsa, con qualche inciampo di troppo strada facendo. Domenica, quindi, le lunghezze in palio saranno pesantissime: lanella, per la squadra di Magrini, sarà tornare a fare punti tra le mura amiche del Franchi, dopo le tre sconfitte di fila arrivate contro Fulgens Foligno, Trestina e Fezzanese.