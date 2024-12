Coppa del Mondo di Biathlon Maschile, ad Annecy Giacomel piazza la nona posizione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – Prosegue ladeldi. L’Italia continua le gare in calendario del circuito iridato. E ad, Tommasohato il nono posto, dopo un errore al poligono. Anche Lukas Hofer ha trovato difficoltà nella frazione della gara al poligono, affrettando lo sparo. Ha concluso all’11eesimo posto.La gara è stata vinta da Martin Uldal, nuovo rampollo della dinastia norvegese, appena 23enne.I commenti dei due migliori azzurri di giornata al termine della sprintdi– Fonte fisi.orgTommaso(9°): “Oggi il livello è stato incredibile, mi è mancata forse un po’ di gamba, ma si faceva quasi gara a chi cominciava a sparare per primo in piedi. I tempi di tiro sono assurdi, quelli sugli sci altrettanto. Secondo me la mia prestazione è stata abbastanza buona, avrei voluto qualcosa in più, però purtroppo gli altri sono stati bravi di me e devo riconoscerlo”.