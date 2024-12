Lapresse.it - Concerto Capodanno a Roma, Tony Effe ‘trasloca’ al Palaeur

Dopo l’esclusione dalal Circo Massimo,annuncia a sorpresa che la notte del 31 dicembre si esibirà al, sempre nella Capitale. “annuncia a sorpresa il suo grande evento per festeggiare insieme ai fan l’arrivo del nuovo anno. 31 dicembre al Palazzo dello Sport di: una notte unica che l’artista ha voluto regalare al suo pubblico per celebrare insieme la musica”, si legge in un comunicato.torna aldove si era esibito solo pochi mesi fa, a ottobre con uno show sold out dell’Icon Tour. I biglietti a prezzo calmierato saranno disponibili da oggi, giovedì 19 dicembre, alle ore 19:00 su Ticketone.