Inter-news.it - Bucchioni azzarda: «Se Noslin avesse segnato Lazio-Inter diversa!»

La partita traè stata qualcosa di unico per entrambe le squadre. Enzosu Radio Sportiva analizza un episodio nello specifico.EPISODIO – L’ha vinto contro laper 6-0 allo Stadio Olimpico. Un risultato storico, perché i biancocelesti non hanno mai perso una partita con uno scarto di questo tipo in casa. La squadra di Marco Baroni ha mollato in seguito al gol di Hakan Calhanoglu, ma c’è stato un episodio ulteriore che avrebbe potuto decidere in modo diverso il match., un episodio contro ladecisivo perVENTO – Enzolo cita su Radio Sportiva: «Laha espresso valori importanti, si sacrifica anche con quattro attaccanti. Lasciamo perdere la partita contro l’, che è un caso a parte. Non è finito questo percorso per i biancocelesti, rialzeranno la testa dopo i sei gol presi dalla squadra di Inzaghi.