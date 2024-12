Babbo Natale GdF Livorno in ospedale | doni per i piccoli ricoverati

Leggi su Corrieretoscano.it

GdFinper iGdFin, come ogni anno i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza disi sono recati al reparto di pediatria dell’diper consegnare aipazienti giocattoli diacquistati grazie alle donazioni dei militari in servizio nella città e nella provinci.Presenti numerosi componenti del personale medico e paramedico ed alcuni genitori dei. La consegna dei, raccontano i finanzieri in una nota, è stata caratterizzata da un inevitabile momento di commozione per tutti.