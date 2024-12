Oasport.it - Antonio Tiberi: “Il mio vero potenziale si vedrà negli anni. Al Giro voglio competere con Roglic e Vingegaard”

è stato protagonista di un buon 2024: tante soddisfazioni e qualche piccola delusione utile nel suo processo di crescita. Insieme alla sua Bahrain Victorious, squadra in cui è approdato a metà 2023,che è una delle nostre grandi speranze italiane in ottica corse a tappe, sta maturando con la giusta calma affidandosi anche ai preziosi consigli del suo amico e spesso compagno di stanza Damiano Caruso. Quinto quest’anno alla Corsa Rosa, impreziosito dalla conquista della Maglia Bianca di miglior giovane, il classe 2001 ha ben chiari gli obiettivi per la prossima stagione, oramai alle porte.Come procede la preparazione invernale?“Tutto sta procedendo bene, in questo off season ho staccato completamente tre settimane e poi ho ricominciato a fine novembre con calma, due settimane di ritiro in Spagna con la squadra dove poi torneremo anche a gennaio per un secondo ritiro in vista delle prime corse di stagione”.