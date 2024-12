Zelensky | Non abbiamo le forze per riconquistare Donbass e Crimea Speriamo nella diplomazia

Leggi su Open.online

L’Ucraina non ha lesufficienti permilitarmente ile la. Di conseguenza, punta a riconquistarli tramite la. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista a Le Parisien. «Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi. Nonla forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative», ha detto il leader di Kiev parlando al quotidiano francese. E a proposito di un possibile negoziato con Vladimir Putin,ha anche precisato che «nessun leader ha il diritto di negoziare senza Kiev, perché l’Ucraina è la vittima di questa guerra».Il piano diper la paceNell’intervista a Le Parisien,è stato incalzato anche su cosa potrebbe ottenere di concreto in un eventuale negoziato con Putin.