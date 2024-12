Ilrestodelcarlino.it - "Vendita illegale di animali. Scempio da far cessare"

dial foro boario, la denuncia di Coalizione civica. "Al foro boario continuano a commettersi reati alla luce del sole ogni domenica – attacca Dario De Lucia – . È passato un mese e mezzo dalle nostre prime segnalazioni alle autorità e nulla è stato fatto. Io e il dottor Aguzzoli abbiamo portato anche il tema di illegalità in consiglio comunale e siamo rimaristi esterrefatti dalla bocciatura da parte di Pd e alleati. Noi non possiamo tollerale l’illegalità diffusa nella nostra città: non vengono battuti regolari scontrini, non c’è tutela e controllo sanitario deglivenduti illegalmente e c’é anche un rischio di salute pubblica perché vengono venduti anche alimenti non tracciati come le uova e gli stessi. Tutto questo – continua – l’ho visto con i miei occhi e ho documentato tutto per le autorità (forze dell’ordine, ausl e comune) cosa si aspetta ad intervenire? Continuerò a martellare ogni settimana fino a quando la situazioni non si risolverà".