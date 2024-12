Lapresse.it - Usa, la Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto

La Federal Reserve ha deciso dire ididei Fed Funds di 25 punti base, portandoli al range di 4,25%-4,5% dal 4,5%-4,75% a cui li aveva portati il 7 novembre. Iscendono così ai livelli di dicembre 2022. A votare a favore sono stati in 11, con un voto contrario. La Federal Reserve prevede dire idisolo due volte per un totale di 50 punti base nel 2025. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, con cui ha deciso dire ididi riferimento di 25 punti base al 4,25%-4,5%. L’inflazione Pce negli Stati Uniti dovrebbe aumentare del 2,5% a fine 2025, in aumento rispetto alla previsione del 2,1 di settembre. È quanto emerge dalle tabelle del Summary of Economic Projections che la Fed ha pubblicato insieme alla nota della Federal Open Market Committee, come aveva fatto in precedenza a settembre, giugno e marzo.