Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 18/12/24

Leggi su Isaechia.it

Ma noi sul serio oggi asiamo stati VEEENTI MINUTI appresso a quel Maurizio che per la TERZA VOLTA di fila “ha chiesto dirire le cose” con Gloria Nicoletti? Davvero ci siamo dovuti puppare il suo tono da cumenda e quella logorrea fastidiosa perché porello voleva ancora delle spiegazioni?Va bene che “non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire“, ma così mi sembra troppo pure per gente in età da Amplifon, eh. Sarà che lì dentro siamo abituati a chi per giustificare l’intenzione di interrompere una conoscenza spala quintalate di letame addosso all’altro, quindi vedere qualcuno chiudere senza lanciarsi in ingiurie e insinuazioni random sembra strano, ma a me il discorso della Nicoletti pareva già abbastanzaro da subito.La prima volta la dama se n’era uscita con un elegante e rispettoso “non c’erano tanti argomenti.