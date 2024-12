Lanazione.it - Terza categoria

PISTOIA Il San Felice capolista continua a "fare" l’andatura e ha comunque mantenuto la vetta con 35 punti nonostante il pareggio interno con il Sarripoli. Nel frattempo però il Bottegone, espugnando 2-0 il campo del Prato Nord U21 ha messo la freccia portandosi in seconda posizione e a quattro lunghezze dal primo posto. Sono gli "highlights" della tredicesima giornata del campionato di, andata in archivio nei giorni scorsi. Fra chi può festeggiare c’è indubbiamente il Ramini, quarto dopo il netto 3-0 rifilato al San Piero. Risalgono anche le quotazioni di Olmi e Valenzatico, entrambi quinti e capaci di battere rispettivamente la Ligacutiglianese per 2-0 e il Cerbaia con un convincente 3-0. Pollice alzato anche per l’Hitachi di mister Esterasi, dopo il 4-2 casalingo sull’Olimpia Pistoiese, mentre lo Sporting Casini è caduto in trasferta per mano dello Sporting Lazzeretto (4-0).