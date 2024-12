Lanazione.it - Sos nuovi talenti. Le banche cercano

Leggi su Lanazione.it

Il mondo bancario offre nuove opportunità di carriera in diverse città, con proposte che spaziano dai ruoli per neolaureati a posizioni riservate a figure con esperienza. Intesa Sanpaolo è alla ricerca di consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale. Le persone selezionate saranno inserite in un percorso formativo prima di accedere ad un contratto con formula mista: assunzione a tempo indeterminato per due giorni di lavoro in presenza e libera professione per il resto della settimana, con partita Iva. La posizione è aperta sia a candidati con esperienza sia a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Per maggiori dettagli e per consultare altre posizioni aperte è possibile visitare il sito group.intesasanpaolo.com/it/careers. Anche Unicredit è alla ricerca di, con opportunità di lavoro in filiale, nella divisione Unicredit Direct, nel settore del private banking o come agenti in attività finanziaria per Unicredit myAgents srl.