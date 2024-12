Iodonna.it - «Ricordiamoci di nutrire ogni giorno la bellezza che è in tutti noi» ha detto l'étoile della Scala ai giovani detenuti dell'istituto penale Beccaria

Non è un palco da gran gala, né una platea di abbonati in abito scuro. È stato l’Minorile Cesaredi Milano a fare da teatro a un piccolo ma significativo evento: uno spettacolo di danza organizzato dalla Fondazione Roberto Bolle, in collaborazione con l’Associazione PuntoZero. L’iniziativa ha un obiettivo chiaro e potente: portare la, l’arte e un messaggio di speranza tra i, attraverso il linguaggio universaledanza. Ballo in Bianco 2024: Roberto Bolle riporta la danza in Duomo a Milano guarda le foto L’esibizione nel carcere minorile di MilanoLa serata ha visto alternarsi sul palcotalenti di diverse discipline.