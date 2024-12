Quifinanza.it - Pendolaria 2024, criticità per le ferrovie, ma buone notizie per Milano, Napoli e Catania

In Italia, il trasporto su ferro continua a essere un tema secondario, con finanziamenti che risultano assolutamente inadeguati. Questo ha portato a un sistema di trasporto che fatica a migliorare, aggravato dagli impatti degli eventi meteo estremi, che causano ritardi e interruzioni sempre più frequenti. A ciò si aggiungono i divari cronici tra Nord e Sud del Paese e i tagli ai collegamenti interregionali. Questo quadro è stato delineato dal nuovo report2025 di Legambiente, presentato oggi a Roma, che fornisce dati, numeri e proposte dettagliate.Il report evidenzia come l’incremento di 120 milioni previsto nella proposta di legge di Bilancio 2025 per il Fondo Nazionale Trasporti sia esiguo, considerando che questo fondo è stato sottofinanziato per anni. In valori assoluti, i finanziamenti nazionali per il trasporto su ferro e su gomma sono passati da circa 6,2 miliardi di euro nel 2009 a 5,2 miliardi nel